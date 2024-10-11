Всемирный банк не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться фондом

Всемирный банк не позволит украинским властям бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда финансовой помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции Всемирного банка.

По его словам, такие инструменты предусмотрены самой конструкцией финансового посреднического фонда. Хотя решения об использовании средств принимаются управляющим комитетом фонда, в который будут входить как доноры, так и представители правительства Украины, бесконтрольно распоряжаться средствами фонда не получится.

Отмечается, что средства доноров могут быть использованы только на цели, предусмотренные уставными целями фонда. Кроме того, Всемирный банк наряду с Европейским банком реконструкции и развития будет являться исполняющей организацией фонда. Это значит, что средства фонда будут использоваться исключительно в соответствии с правилами Всемирного банка о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений.