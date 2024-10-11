Почему растет курс доллара

Курс доллара растет по ряду причин, рассказал "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко.

Так, в их числе он назвал высокую инфляцию в США, а также проблемы с международными платежами и санкционным давлением, которые усложняют торговлю с зарубежными партнерами. Это приводит к увеличению валютной выручки на зарубежных счетах и снижению притока валюты в Россию, что негативно влияет на рубль.

Кроме этого, курс доллара зависит от цены на нефть, говорит эксперт. Члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до конца 2025 года. В России в 2024 году снизилась добыча нефти нефти до 515-525 млн тонн. Как следствие цена нефти растет. Например, цена нефти Brent 4 октября поднялась до 79 долларов за баррель впервые с конца августа. А 7 октября - достигла 80 долларов. Цены на нефть также растут из-за напряженности на Ближнем Востоке. Все это влияет на курс рубля с временным лагом.

Наконец, увеличиваются расчеты за российский нефтяной экспорт в рублях, подчеркнул Щербаченко. Сейчас их доля составляет около 40% и она постоянно растет. В связи с этим снижаются валютные поступления на внутренний рынок, ослабляя связь рубля с ценами на нефть.

По словам эксперта, сегодня сложно спрогнозировать, как поведет себя курс доллара по отношению к рублю. При оптимистичном сценарии он составит 95-100 рублей, но это при условии стабилизации инфляции. При ухудшении экономической ситуации может быть выше и достичь 101-105 рублей.

Ранее Банк России впервые за год установил курс доллара выше 97 рублей. На 11 октября он составил 97,24 рубля. В последний раз доллар превышал эту планку 20 октября 2023 года. Тогда он стоил 97,31 рубль.