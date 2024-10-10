Инфляция в Аргентине с начала года превысила 100%

Рост цен в Аргентине в сентябре составил 3,5%, с начала года инфляция составила 101,6%. Это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в сентябре 2024 года вырос на 3,5%, с начала года - на 101,6%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 209%", - говорится в докладе.

Сентябрьский показатель стал самым низким с ноября 2021 года, однако инфляция в Аргентине остается самой высокой в регионе. Сильнее всего на индекс повлиял рост цен на коммунальные услуги (+7,3%), одежду (+6%) и образование (+4,3%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 г. - 94,8%, 2021 г. - 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября 2023 года. Одной из первых мер его правительства было повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо.

Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным института статистики и переписи, за первое полугодие этого года уровень бедности в стране вырос с 41,7% до 52,9%, ВВП упал за этот же срок на 3,4%.