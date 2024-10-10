Силуанов призвал создать альтернативу Бреттон-Вудским соглашениям

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что следует подумать над созданием альтернативы Бреттон-Вудским соглашениям. Об этом пишет «Прайм».

По данным агентства, глава Минфина выступил с инициативой на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в настоящее время в Москве.

«Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы», — призвал Силуанов.

Напомним, что третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар.

По мнению экспертов, введение системы привело к замедлению роста ведущих держав, череде крупных экономических кризисов.