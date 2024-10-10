Минфин Франции заявил о критической ситуации с обслуживанием госдолга

Министр экономики и финансов Антуан Арман не исключил, что обслуживание беспрецедентного госдолга Франции станет крупнейшей расходной статьей бюджета республики.

"В государственных финансах складывается критическая ситуация, связанная с обслуживанием государственного долга, - признал Арман в ходе трансляции в социальной сети X. - Это может стать крупнейшей расходной статьей бюджета".

Представляя проект бюджета на 2025 год, Арман отметил, что расходная часть бюджета следующего года будет сокращена на 40 млрд евро, а доходная - повышена на 20 млрд евро. Для увеличения доходов французские власти намерены, в частности, повысить налогообложение 400 крупнейших компаний.

В свою очередь министр по вопросам бюджета Лоран Сен-Мартен отметил, что власти планируют постепенную отмену мер социальной защиты, введенные на период пандемии коронавируса. Это, в частности, касается "тарифного щита", которые блокировал повышение тарифов на электроэнергию для наименее обеспеченной части французов.

Согласно планам правительства, совокупные доходы бюджета в будущем году могу составить 536 млрд евро, а расходы - 684 млрд евро. Таким образом дефицит может составить 148 млрд евро.

К концу сентября госдолг Франции достиг беспрецедентного уровня - более чем 3,2 трлн евро.