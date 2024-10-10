Российские рыбаки сдерживают цены на рыбу в РФ

Российские рыбаки максимально стараются сдерживать цены на рыбу в стране, сообщил ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в кулуарах Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Полностью разделяем обеспокоенность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко финансовой ситуацией в рыбной отрасли. <…> Так как мы понимаем важность устойчивого потребления рыбы для здоровья россиян и обеспечения разнообразного питания, максимально стараемся удерживать цены. От этого кратно падает рентабельность", - сказал он.

Глава ассоциации отметил, что дорожная карта по повышению потребления рыбы в РФ должна включать рабочие механизмы по повышению не только популярности, но и доступности продукции. Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы "доступная рыба". ВАРПЭ направила свои предложения в Минсельхоз.

Зверев напомнил, что самообеспеченность рыбной продукцией в России по итогам прошлого года составила 163%.

"Внутренний рынок был и остается абсолютным приоритетом для рыбаков, поэтому все виды рыбы, которые популярны среди россиян, отгружаются в первую очередь на российские прилавки", - объяснил он.

Зверев также отметил, что зависимость России от импорта рыбной продукции невысокая. Импорт "закрывает" те позиции, которые не выращиваются в стране в необходимом количестве или не добываются из-за пригодных факторов.

"Даже колебания в вылове, связанные с природными особенностями, не способны создать дефицит рыбы на российских прилавках", - добавил он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прилавки магазинов в РФ "не радуют рыбным разнообразием", а цены на рыбу "достаточно высокие", что делает ее недоступной для большой части россиян.