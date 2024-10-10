В ЦБ перечислили риски проведения торгов по выходным

Банк России сообщил о наличии рисков биржевых торгов в выходные. Как указал регулятор, их запуск сопряжен с рядом проблемных аспектов, передает РИА Новости.

В частности, речь идет об искажении ценообразования, управлении рисками участников торгов и их клиентов, издержках инфраструктурных организаций и профессиональных участников для организации работы, подчеркнул Центробанк.

О готовности Московской биржи запустить торги в выходные дни сообщил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в июне. Через некоторое время сообщалось, что биржа планирует запустить в субботу и воскресенье торги наиболее ликвидными акциями, облигациями эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и паями фондов. В текущем месяце Мосбиржей была представлена профучастникам рынка обновленная концепция.

Площадка хочет признать выходные дни отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня, а также исключить в субботу и воскресенье торги облигациями.