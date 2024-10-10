Азиаты закупились российским маринованным папоротником

Азиатские страны по итогам января — сентября приобрели 305 тонн российского консервированного папоротника. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем Telegram-канале.

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«Маринованный папоротник предпочитают в странах Азии, называя эликсиром долголетия за его омолаживающие свойства», — отметили в ФТС.

Продукт экспортирует Сибирь. В топ-3 региона по поставкам вошли Алтайский край, Томская и Иркутская области.

Всего за девять месяцев сибирские таможенники оформили 830 тонн консервированных продуктов. Помимо маринованного папоротника за границу направляли варенье, джемы и повидло, мясные и рыбные консервы, томатную пасту, а также консервированные горошек, кукурузу, фасоль, грибы и другие продукты.

Между тем россияне рискуют остаться без клементинов на Новый год. Поставки мандаринов из Марокко практически прекратились из-за сложной политической ситуации и санкций.