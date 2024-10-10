Российские экспортеры столкнулись с кризисом ликвидности

Российские экспортеры столкнулись с проблемами в получении платежей из-за возросших санкционных рисков. Об этом сообщает Bloomberg .

«Проблемы с платежами давно влияют на экономику через увеличение транзакционных издержек и волатильности курса рубля, что сказывается на инфляционных ожиданиях и самой инфляции», — заявил инвестиционный директор московской компании Astra Asset Management Дмитрий Полевой.

Банк России повысил ключевую ставку до 19% и предупредил о возможном дальнейшем повышении в этом месяце на фоне ослабления рубля и устойчивой инфляции, более чем вдвое превышающей целевой показатель в 4%. Курс национальной валюты приближается к отметке 100 рублей за доллар, снизившись примерно на 8% по отношению к американской валюте с начала года.

«То, что мы видим с платежами для экспортеров, — это болезненный период корректировки, но если ничего больше не произойдет, ситуация не должна сильно ухудшиться. В 2023 году мы наблюдали задержки платежей для нефтяных компаний, но это было решено», — сказал аналитик Bloomberg Economics Александр Исхаков.

Трудности с платежами могут замедлить инвестиционную активность в России, которая выросла на 9% в 2023 году и прогнозируется на уровне 5% в этом году, считает экономист Олег Кузьмин. В 2024 году темпы роста инвестиций могут снизиться до 1,5%. Экспортерам и импортерам придется искать способы оплаты за границей, подытожило издание.