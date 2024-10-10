ЦБ намерен пресекать выкуп резидентами "дисконтированных" активов РФ для перепродажи

Банк России намерен пресекать самостоятельный выкуп резидентами "дисконтированных" российских активов у недружественных нерезидентов для получения прибыли при их перепродаже на организованных торгах. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

"Отдельные участники рынка пытаются не во всех аспектах соблюдать антисанкционное регулирование и где-то на этом заработать, приобретая активы у недружественных резидентов с хорошим дисконтом с намерением впоследствии реализовать это на российском организованном рынке", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР.

Для пресечения подобных практик регулятор намерен донастраивать регулирование и вводить новые ограничительные меры.