В Грузии произошел скандал из-за закупки российских дров для школ

Минпрос Грузии закупил российскую древесину для отопления в зимний период до 500 школ страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

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По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), до 500 школ в горной и сельской местностях Грузии по-прежнему обогреваются дровяными печами.

На приобретение древесины заключившая с Минпросом контракт компания «Агрохолдинг удабно» получит 2,2 млн лари (примерно 800 тыс. долларов).

В ведомстве эту информацию пока не прокомментировали.

Грузия после войны-2008 разорвала с Россией дипломатические отношения, сохранив торгово-экономические и гуманитарные связи.