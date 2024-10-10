Аналитик назвал коридор для доллара, евро и юаня на следующей неделе

Аналитик Буйволов назвал коридор для доллара, евро и юаня на следующей неделе
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов рассказал, как иностранная валюта поведёт себя на следующей неделе.
«Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов — объёмы экспорта нефти упали, а вместе с ними и цены», — констатировал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Согласно прогнозу, который дал Буйволов, на следующей неделе курс юаня составит 13,3—14 рубля, доллара — 93,5—97,5, евро — 102,5—106,5 рубля.
Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал курсы валют на текущей неделе.