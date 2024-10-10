ФНС подготовила новые правила исчисления и уплаты НДС

Федеральная налоговая служба подготовила проект методических рекомендаций по переходу налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), к уплате налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает издание «Ведомости» .

С 1 января 2025 года обязанность по уплате НДС распространится на «упрощенцев» с доходами свыше 60 млн руб. ФНС разъяснила, что освобождение от уплаты НДС для предприятий с годовым доходом ниже этой суммы предоставляется автоматически и не требует подачи уведомления или декларации.

Согласно документу, подсчет доходов должен осуществляться по кассовому методу. Налогоплательщикам рекомендуется контролировать доходы за предыдущий и текущий год, чтобы не пропустить момент возникновения обязанности по уплате НДС.

Названы самые бесполезные налоги в России

ФНС также напомнила о праве выбора ставки НДС. Компании могут использовать специальные ставки 5% или 7% без права вычета «входного» НДС, либо общие ставки 20% или 10% на стандартных условиях с возможностью вычетов.

«Документ учитывает большинство вопросов от бизнеса, при необходимости будут выпускаться дополнительные разъяснения», — сообщил представитель ведомства.

Публикация полных методических рекомендаций по НДС для налогоплательщиков УСН планируется в октябре 2024 года.

До этого стало известно, кому из россиян предлагают самую низкую зарплату в октябре.