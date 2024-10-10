Украинский парламент принял закон о повышении налогов

Верховная рада приняла закон о повышении налогов на Украине, часть положений которого, как ожидается, вступит задним числом - с 1 октября, сообщает депутат Ирина Геращенко. Украинские СМИ еще на стадии обсуждения документа называли это повышение историческим.

Одним из основных положений этого документа было повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий населения и его введение для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

"Верховная рада в целом приняла законопроект об изменениях в налоговом кодексе относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", - написала депутат в телеграм-канале.

По словам Геращенко, исключение сделали для военных - для них военный сбор остался на уровне 1,5%.

Она назвала этот закон позорным. Депутат отметила, что оказались не учтены предложения ее фракции "Европейская солидарность" по поднятию налогов на игорный бизнес, алкоголь и табак.