Названы самые популярные виды рыбы в России

Среди видов рыб, которые пользуются у россиян наибольшим спросом, - скумбрия, сельдь, горбуша и минтай, форель, семга, килька или шпроты, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Германа Зверева.

Собеседник отметил, что вывод был сделан на основе данных, полученных в результате опроса ВЦИОМ по заказу ВАРПЭ в прошлом году. По его словам, некоторые из этих видов рыбы довольно недорогие.

В частности, речь идет о сельди и минтае, отметил Зверев. Также в список наиболее бюджетных видов рыб в России, по данным ВАРПЭ, вошли навага, путассу, мойва и зубатка.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что стоимость рыбы достаточно высокая, зачастую люди не могут себе позволить купить данную продукцию. Она уточнила, что в прошлом году объем добычи водных ресурсов достиг 5,3 миллиона тонн, что является лучшим показателем за последние годы. Между тем прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие, отметила она.