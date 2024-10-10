Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы

Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития города на 2025-2027 годы, сообщается на сайте mos.ru.

В ведомстве отметили, что после 2022 года, когда против России были введены беспрецедентные санкции, Москва показывает стабильные темпы роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне 4%.

С 2023 по 2024 год основными источниками роста были сектор экономики (информационные и телекоммуникационные технологии, обрабатывающая промышленность) и потребительский спрос (розничная торговля, общественное питание, платные услуги).

Также оборот компаний в секторе информационных и телекоммуникационных технологий с 2019 года вырос в 3 раза.

Правительство столицы ожидает, что по итогам 2024 года рост производства обрабатывающих отраслей составит 14%, а в 2025 – на 10%.

С учетом текущей динамики экономики рост ВРП Москвы по итогам 2024 года составит не менее 4%. Ожидаемый годовой темп роста экономики города в 2025–2027-м будет находиться в диапазоне от 2,7 до 3%. Прогнозируется, что инфляция по итогам 2024 года составит 9%.