Стало известно, когда доллар достигнет 100 рублей

Курс доллара может вырасти до 100 рублей в любой момент, хотя такой сценарий не является базовым, заявила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. Ее слова приводит агентство «Прайм».

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Резкое подорожание американской валюты к рублю может произойти, если произойдет какое-либо негативное и неожиданное для рынка событие — «черный лебедь», отметила аналитик. Это может быть обострение конфликта на Ближнем Востоке, новые санкции в отношении России, происшествие с одним из кандидатов в президенты США или что-то другое, уточнила она.

Кроме того, рост курса доллара до 100 рублей может спровоцировать подорожание нефти до $100 за баррель и выше до декабря этого года, добавила Проценко. При таком сценарии Минфин может резко нарастить закупки иностранной валюты, что на фоне и без того высокого спроса на нее в конце года может привести к кратковременному ослаблению рубля, заключила эксперт.