В России нашли способ удержать цены на рыбу

Рыбаки в России нашли способ удержать цены на свою продукцию, но делают это за счет собственной рентабельности. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, за год рентабельность морского рыболовства упала и теперь уступает рентабельности производителей свиней, птицы, овощей и фруктов.

«Понимаем важность устойчивого потребления рыбы для здоровья россиян и обеспечения разнообразного питания, поэтому максимально стараемся удерживать цены. Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности», — пояснил он.

Вместе с тем нагрузка на рыбодобытчиков сильно выросла — задолженность производителей по кредитам и займам в 2024 году превысит триллион рублей. При этом инвестиции в развитие береговых перерабатывающих мощностей и строительство нового флота за последние семь лет преодолели отметку в 500 миллиардов, а налоги и платежи увеличились в 5,5 раза, до 90,5 миллиарда рублей. Дальнейшее сдерживание цен возможно за счет субсидирования доставки рыбы, развития инфраструктуры, масштабировании программы «доступная рыба» и прочих мер.

Матвиенко высказалась о ситуации с недоступной для многих граждан рыбой

В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что за год цены на горбушу почти удвоились, достигнув на Дальнем Востоке 270 рублей за килограмм, а стоимость филе трески доходит до 2000 за килограмм, хотя белая рыба всегда считалась более дешевой. По ее словам, ситуацию с ценами надо анализировать вместе с ФАС, так как этот вид продуктов стал недоступен для большей части россиян.

Оксана Лут в свою очередь заявила, что в 2024 году объем вылова рыбы и других водных биоресурсов составил 3,9 миллиона тонн (на восемь процентов меньше в годовом выражении). Четные года традиционно являются нерыбными из-за того, что заметно снижается вылов лососей, уточнила глава Минсельхоза.