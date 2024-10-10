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В России спрогнозировали рост вывоза зерновых

К 2030 году суммарная стоимость экспорта российских зерновых вырастет до отметки в 17,5 миллиарда долларов. Такой прогноз дала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

В России спрогнозировали рост вывоза зерновых
© Lenta.ru

Для сравнения, в 2023 году совокупная стоимость поставок российских зерновых иностранным покупателям оценивалась в 16,3 миллиарда долларов. Таким образом, если ожидания Лут сбудутся, к 2030-му показатель вырастет на 1,2 миллиарда долларов.

К этому времени, добавила глава ведомства, стоимость поставок всей продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) должна будет вырасти в полтора раза к уровню 2021-го и составить 55,2 миллиарда долларов. Экспорт масложировой продукции к 2030 году, согласно оценке ведомства, увеличится до 10 миллиардов долларов, а рыбы и морепродуктов — до 7,5 миллиарда.

Ранее Лут спрогнозировала рост урожая яблок в России до 2,4 миллиона тонн в 2030 году против 1,8 миллиона в 2023-м. При этом в июне она понизила прогноз сбора этих фруктов в стране на 300 тысяч тонн, до 1,5 миллиона. Пересмотр оценки был во многом связан с неблагоприятными погодными условиями в ряде российских регионов, которые весной столкнулись с заморозками. Президент РФ Владимир Путин призывал власти и профильные ведомства сделать все возможное, чтобы не допустить на этом фоне скачка цен. Лут заявила, что ее министерство будет прорабатывать вопрос наращивания поставок этой продукции из дружественных стран.

Экономика
Оксана Лут
Владимир Путин