Силуанов: доля доллара в расчетах внутри стран БРИКС снижается

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что доля доллара в расчётах внутри стран БРИКС снижается.

«Мы видим, что доля доллара в расчётах внутри стран БРИКС снижается. И увеличивается доля расчётов в национальных валютах. Наше предложение, о том чтобы использовать и новые технологии, цифровые финансовые активы, я думаю, что это будет перспективно. Как быстро это будет реализовано — это вопрос уже наших договоренностей, наших действий», — отметил он.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов для международных расчётов.