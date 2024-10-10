Силуанов раскрыл планы относительно выпуска единой валюты БРИКС

На сегодняшний день вопрос создания новой единой валюты стран-членов БРИКС не лежит на повестке дня. Больше обсуждается необходимость разработки новой платежной системы с использованием нацвалют, рассказал глава Минфина России Антон Силуанов в беседе с RT Arabic.

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Большая потребность сегодня есть в создании альтернативной финансовой-расчетной платежной системы, в которой страны могли использовать свои нацвалюты, в том числе цифровые финансовые активы, отметил министр. Он напомнил, что сегодня центробанки многих стран выпускают свои цифровые валюты.

«Но вопрос их стыковки и расчетов — это вот как раз наша задача», — подчеркнул Силуанов.

Напомним, также он сообщил, что российский Минфин работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear, основанной на технологии распределенного реестра. По его словам, система учета ценных бумаг БРИКС создается по аналогии с существующими на Западе, но ограниченными для использования Россией и другими странами.