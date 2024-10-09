Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт выступила за продолжение поставок российского газа, назвав его импорт выгодным для Германии.

"Мы постоянно делаем так, как будто мы бы сделали одолжение [президенту России] Владимиру Путину, если бы покупали его газ. Нет, это наше преимущество", - сказала она во время теледуэли с сопредседателем "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель на канале Welt.

Вагенкнехт указала на то, что теперь ФРГ вынуждена импортировать "очень дорогой газ" из США, а германской экономике нанесен "огромный ущерб" из-за антироссийских санкций. Цены на энергоносители повышаются, за это должен платить налогоплательщик, отметила она.

"Все это совершенное безумие", - заявила политик.

Германия стала отказываться от поставок ресурсов из РФ после обострения конфликта на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - трубопроводы были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".