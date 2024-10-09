Эксперт назвал факторы укрепления рубля

Несмотря на рост курса доллара до 96 рублей, в дальнейшем рубль может укрепиться. Такое мнение в беседе с «Комсомольской правдой» высказал ведущий аналитик «Финам» Александр Потавин.

Ранее курс доллара установился на уровне 96 рублей. По мнению Потавина, на это повлияли сохраняющаяся привлекательность американской валюты на фоне разных конфликтов в мире и рост цен на нефть.

Несмотря на это, аналитики считает, что рубль в дальнейшем сможет укрепиться. Потавин отметил, что главную роль в этом сыграют сокращение объемов закупки валюты в рамках бюджетного правила, на которую на этой неделе пошел Центробанк РФ, и ситуация на Ближнем Востоке.

«Фундаментальные факторы, поддерживающие стабильность курса рубля, остаются неизменными: положительный торговый и платежный баланс России. Однако текущая динамика курса рубля зачастую зависит не от сильных фундаментальных факторов, а просто от достаточности и доступности валюты на внутреннем рынке», — указал он.

Аналитик подчеркнул, даже если доллар вырастет до 100 рублей, то Москва все еще сможет укрепить рубль, увеличив норматив продажи экспортной выручки. Еще одним фактором укрепления рубля могут стать налоговые платежи в конце месяца, заключил Потавин.