В России может вырасти пошлина на импортные цветы

Минсельхоз РФ допускает то, что пошлины на цветы из недружественных государств повысятся. С таким заявлением выступила на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Оксана Лут, передает агентство «Прайм».

Лут напомнила о том, что с июля текущего года в стране введена пошлина 20%. По ее словам, это «фактически, такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран». На них приходилось порядка 19% поставок цветов, указала Лут. В этой связи, как уточнила она, Россия ввела ограничение.

«Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим», - отметила глава ведомства.

Напомним, что Правительством РФ летом была повышена ставка пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран до 20% от таможенной цены с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм. Новые пошлины будут действовать до конца года.

Ранее сообщалось, что накануне Дня знаний в России резко подорожали цветы. Специалисты подсчитали среднюю стоимость букета в разных регионах страны в период с 1 по 20 августа. Цены на цветы подскочили на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1788 рублей.