В России вырос импорт мандаринов

Поставки по импорту мандаринов в Россию в январе - мае 2024 г. выросли на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 421,76 тыс. тонн, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"В январе - мае 2024 г. импорт мандаринов в Россию составил 421,76 тыс. тонн, что на 17,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевыми поставщиками мандаринов на российский рынок за этот период стали Турция, Египет, Китай, Марокко и ЮАР.

Основные поставки мандаринов пришлись на Турцию и составили более 207 тыс. тонн. Импорт мандаринов из Египта составил более 123 тыс. тонн. В то же время Китай поставил в Россию более 30 тыс. тонн мандаринов, Марокко - более 27 тыс. тонн и ЮАР - более 8 тыс. тонн.