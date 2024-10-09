Универсальный QR-код: названы преимущества способа оплаты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе XXI Международного банковского форума выступила за закрепление в законе положения об оплате покупок с помощью универсального QR-кода. Эксперты, опрошенные Life, рассказали, в чем его преимущества.

По словам специалистов, это предложение позволит упростить и унифицировать платежную инфраструктуру страны. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, введение универсального платежного кода силами Центробанка говорит о продвинутости и техническом оснащении финрегулятора в области высоких технологий.

Он допускает, что бизнес столкнется с расходами в связи с принятием данной меры. В частности, необходимо будет «перепрошить имеющиеся терминалы или заказать новые, оплатить услуги специалистов, которые настроят изменения», указал эксперт.

Предполагается, что универсальный QR-код станет национальным стандартом. Согласно статистике Банка России, только за прошлый год жители России оплатили 1,6 млрд покупок по QR-коду.