Курс юаня обновил максимум почти за год

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Московской бирже продемонстрировал рост на 0,43%, или 6 копеек. Он вырос до 13,708 рубля, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов на 12:26 мск.

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Подобный уровень до этого был зафиксирован лишь в октябре прошлого года. По словам ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа «Финама» Александра Потавина, ослабление рубля обусловлено традиционным снижением объема продажи валюты экспортерами в начале месяца и сокращением объема продажи валюты со стороны ЦБ в этот период.

Также Потавин уточнил, что «у нас есть проблемы с трансграничными платежами, которые сейчас преследуют импортеров и экспортеров. То есть очень сложно стало перегонять валюту за рубеж и обратно».

Сегодня рубль упал в цене к иностранным валютам. Официальный курс доллара, который Банк России установил на 9 октября, составляет 96,1079 рубля (ранее – 96,0649 рубля), курс евро — 105,6891 рубля (ранее – 105,3069 рубля).