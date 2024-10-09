Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении доли США в мировой экономике.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда сообщило, что доля США в мировой экономике при президенте Джо Байдене впервые упала ниже уровня в 15%. Как отмечается, по итогам срока главы государства доля составит минимальные за всю современную историю 14,76%. Доля США в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, в 1990 году составляла 20,16%, а максимума достигла в 1999 году на уровне 21,01%, говорится в публикации.

Специалист отметил, что у администрации Байдена не было внятной экономической политики, а экономические успехи страны объясняются контролем США над мировой финансовой системой.

Экономическая мощь Соединенных Штатов основывается не на том, что у них есть большая доля в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, а на том, что они контролируют финансовую систему. После Второй мировой войны – в первые послевоенные годы – на США приходилось 40-45% от мирового ВВП, и они были не только финансовой, но и промышленной державой. Сегодня же доля промышленности там снижается, но при этом доля США в финансовой сфере остается высокой. Так, на доллар сейчас приходится чуть менее половины международных расчетов, то есть чуть менее половины общих финансовых потоков. А американский инвестиционный рынок – самый большой в мире. И именно за счет этого США сейчас и удерживают свое экономическое могущество, а не за счет промышленного потенциала, как это было порядка 70 лет назад. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Сфера производства престала быть основной составляющей в глобальной экономике, уступив эту роль сфере услуг, подчеркнул специалист.

«Сфера услуг на сегодняшний день доминирует. Среди прочего, в ней есть достаточно капиталоемкие отрасли, такие как транспорт. Здесь речь идет об огромном количестве оборудования и техники, о больших капиталовложениях. Кроме того, к сфере услуг относятся и интернет-технологии. В IT-индустрии, во всех ее секторах, на сегодняшний день работает порядка 15% населения развитых государств. И это не производство – это сфера услуг. Поэтому обожествление или фетишизация именно сектора производства было характерно для первой половины 20 века, когда производство было костяком экономики. Сегодня это уже не так», - отметил эксперт.

При победе кандидата от демократической партии США Камалы Харрис на президентских выборах, существенных изменений в экономической политике Вашингтона не произойдет, добавил он.

«Совершенно очевидно, что Харис – это человек несамостоятельный, за нее править будут кланы Клинтонов и Обамы. А это все люди, которые будут продолжать нынешнюю политику Вашингтона, несмотря ни на что», - заключил он.

Ранее стало известно о рекордном росте госдолга США.