Стало известно, какие пенсии получают в Японии

В Японии действует двухуровневая система пенсионных выплат, включающая в себя социальную пенсию и профессиональную пенсию. Об этом заявила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова, передает «Финансы Mail.ru».

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Социальная пенсия полагается предпринимателям, студентам, работникам госучреждений и всем тем, кто не трудится по найму, пояснила специалист. Сумма этой выплаты составляет около 150 долларов в месяц для граждан до 60 лет и порядка 600 долларов - для людей старше 65 лет, отметила собеседница.

По словам Тулупниковой, профессиональная пенсия зависит от дохода, который обычно составляет в Японии 1500 долларов. Размер выплат равняется 18,3% от зарплаты. Работодатель их высчитывает и удерживает до тех пор, пока человек не выходит на пенсию, подчеркнула она.

По данным Министерства общенациональных дел государства, число пенсионеров (старше 65 лет) увеличилось до 29,1%. Данный показатель является рекордным.