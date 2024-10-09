В России ожидается дефицит мандаринов

В России ожидается дефицит марокканских мандаринов на Новый год. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на представителя ягодного союза, которая специализируется на экзотических фруктах, Ирину Козий.

Как отмечается, сложная геополитическая ситуация и рестрикции Запада привели к тому, что поставки мандаринов из Марокко в текущем году практически прекратились. Речь идет о «любимых россиянами клементинах», уточнила Козий. Подчеркивается, что с ноября по январь приходится около половины всего годового потребления мандаринов.

Собеседница отметила, что стоимость мандаринов сезонно падает в цене, однако в 2024 году ситуация на рынке будет другой. По ее словам, фрукты растут в цене, и покупатели начинают от них отказываться.

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитику, подготовленную экспертами программы лояльности «Х5 Клуб» к Яблочному Спасу (отмечают 19 августа), сообщили, что в России доля отечественных яблок в магазинах достигла почти 90%.