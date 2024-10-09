Экономика США при Байдене опустилась до минимума в современной истории

Доля США в мировой экономике при президенте Джо Байдене упала ниже уровня в 15%, что произошло впервые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Как отмечается, по итогам срока главы государства доля составит минимальные за всю современную историю 14,76%. Доля США в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, в 1990 году составляла 20,16%, а максимума достигла в 1999 году на уровне 21,01%, говорится в публикации.

В то время выпуск американской экономики достигал 9,6 триллиона долларов, а всего мира - 45,85 триллиона долларов. После этого удельный вес страны в мировой экономике начал падать.

Ранее сообщалось, что России удалось опередить Великобританию в индексе промышленного развития. Так, РФ теперь находится на восьмой строчке. При этом теперь Соединенное Королевство опустилось на 12-ю строчку. Китай и США смогли сохранить лидирующие позиции.