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Мосбиржа предложила запретить торги новыми акциями вне площадки

Мосбиржа предложила запретить торги акциями вне торговой площадки в течение года с момента IPO. Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на сессии «IPO Форума», организованного рейтинговым агентством АКРА, передает РБК.

Мосбиржа предложила запретить торги новыми акциями вне площадки
© РИА Новости

Блохин подчеркнул, что когда у предприятия только формируется ликвидность, «ни в коем случае нельзя эту ликвидность во внебиржевые пулы всевозможные растягивать».

Топ-менеджер Мосбиржи отметил, что данных по этим пулам нет, и даже при больших оборотах на площадке у отдельных участников рынка может быть существенный объем торгов бумагой внутри.

Ранее Мосбиржа представила брокерам обновленную концепцию торгов по выходным, предполагающую, в частности, исключение проведения в такие дни торгов облигациями.

Экономика
Борис Блохин
Московская биржа