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В Венгрии заявили, что остановка транзита газа из РФ через Украину не затронет страну

Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из России через Украину, поскольку страна в основном получает его через «Турецкий поток». Такое заявление сделал глава МИД республики Петер Сийярто, передает РИА «Новости».

В Венгрии заявили, что остановка транзита газа из РФ через Украину не затронет страну
© РИА Новости

По его словам, если бы Будапешт не был «достаточно смел, чтобы построить "Турецкий поток", то сейчас у государства были бы огромные проблемы».

«Нас не интересует, на нас не влияет, к чему придут и к чему не придут Россия и Украина относительно транзита. Есть в центральной Европе страны, для которых это означает проблему. За последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру, так что мы, конечно, поможем, кому можно», — добавил Сийярто.

Напомним, что контракт России с Украиной на транзит газа в Европу истечет в конце декабря 2024 года. Владимир Зеленский заявлял, что не станет продлевать соглашение.