В России высказались о новом режиме антироссийских санкций

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев прокомментировал принятие Советом ЕС нового режима антироссийских санкций. Он заявил, что данная мера – пустое решение, передает агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что Россия в документах ЕС обозначена как главный стратегический противник. По его словам, ничего нового за этим не стоит. Принятая мера «никак это не отразится ни на нас, ни на них», отметил Трухачев.

«Это просто пустая бумажка», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Советом ЕС во вторник окончательно был утвержден новый режим санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом».

В соответствующем документе подчеркивается, что «эти новые рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран». Напомним, что за создание нового режима санкций против России ранее выступили лидеры стран Евросоюза.