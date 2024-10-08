Крупнейшие российские экспортеры резко сократили продажу валюты

Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в сентябре снизились к предыдущему месяцу на 30 процентов, до 8,3 миллиарда долларов. Об этом Центробанком (ЦБ).

© Lenta.ru

Причиной столь резкого сокращения регулятор назвал изменение структуры расчетов по экспорту, за который все чащестали платить в рублях. При этом, указывается в материалах, спрос на рубль со стороны иностранных покупателей российской продукции формировал зеркальное предложение иностранной валюты, что отразилось в повышении продаж иностранной валюты банками на внутреннем рынке.

Отмечается, что такие продажи компенсировали их падение со стороны экспортеров, что сбалансировало спрос и предложение на валютном рынке.

Ранее стало известно, что доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5 процента. При этом аналитики не исключают, что на наблюдающемся сейчас ослаблении курса российской валюты начало сказываться решение о сокращении обязательных продаж валютной выручки, норматив которых понизили сначала до 60, а потом до 40 процентов.