Новак поручил следить за ценами из-за перехода с летнего на зимнее дизтопливо

В России поручили ответственным ведомствам пристально следить за ценами при переходе на зимнее дизтопливо. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

«Прошу обратить особое внимание на переход с летнего на зимнее дизельное топливо, торги которым недавно начались, с точки зрения наличия его объемов и формирования доступных даже для Дальнего Востока цен. Они не должны расти выше инфляции», — заявил Новак.

Он также поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо, обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской бирже, а также своевременную доставку покупателям, в том числе по ж/д. На заседании штаба обсуждались условия ж/д перевозок топлива и поставки аграриям. По данным ведомств, цены в рознице стабильны, дефицита нет, внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизтопливом.

До этого стало известно, что Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году.