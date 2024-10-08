Украина в сентябре получила от Запада $11 млн

Международные партнеры направили в сентябре Украине $11 млн, что является самым низким показателем с февраля 2022 года. Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

По его данным, в сентябре иностранное финансирование сократилось "практически до нуля" - Украина получила только $11 млн кредита от ЕБРР, в то время как в августе поступления составили $8,5 млрд: $4,5 млрд от ЕС (из них $1,6 млрд - грант, остальные - льготный кредит) и $3,9 млрд гранта от США.

На сайте Центра экономической стратегии отмечается, что с февраля 2022 года все собственные поступления украинского госбюджета, составляющие его половину, уходят на военные расходы. Все гражданские расходы госбюджета Украина финансирует за счет иностранной помощи - в 2024 году потребность в таком внешнем финансировании составляет $38 млрд.

По данным издания NV, за январь - сентябрь 2024 года иностранная помощь покрыла лишь 69% потребностей госбюджета в дополнительном финансировании. В целом Украина получила $24,5 млрд международной помощи с начала 2024 года, из них $13 млрд - от ЕС.

17 июня стало известно, что Украина предложила кредиторам списать от 25% до 60% евробондов, поскольку не может выполнять свои обязательства. Позже стороны договорились о списании 37%. 22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о достижении Киевом "принципиальных договоренностей" с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации внешнего долга. 31 июля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий приостановить выплаты по внешнему долгу.

Несмотря на сообщения о "принципиальных договоренностях" Киева с кредиторами, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня ограниченного дефолта.