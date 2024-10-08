Названы регионы с наименьшим уровнем безработицы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Центральном федеральном округе. Как уточнила она, там показатель составил 1,8% по методологии международной организации труда, передает РИА Новости.

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Голикова выступила по итогам заседания межведомственной комиссии по реагированию на ситуацию на рынке труда. Она подчеркнула, что показатели безработицы на рынке труда остаются рекордно низкими – 2,4%.

Сообщается, что по состоянию на сентябрь центры занятости приступили к обучению 72 тысячи человек или 70% от плана. Завершили обучение 18 тысяч человек, из них 12 тысяч смогли найти работу в период обучения или после его завершения.

Ранее сообщалось, что Правительством России был утвержден облегченный порядок трудоустройства граждан, эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей. У эвакуированных появится возможность устроиться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации, так как они могли быть утеряны при выезде с места жительства.