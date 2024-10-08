Казахстан не получал письма из РФ с просьбой приостановить поставки дынь

Минсельхоз Казахстана заявил, что не получал писем от Россельхознадзора с просьбой приостановить с 7 октября выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни.

"На сегодняшний день от Россельхознадзора не поступало писем с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни. Также сообщаем, что сезон сбора урожая казахстанских дынь уже прошел", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства.

4 октября в Россельхознадзоре проинформировали, что обратились в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить с 7 октября выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые в РФ казахстанские дыни. Ведомство обосновало это "неоднократным выявлением" в поступивших в Россию казахстанских дынях карантинного объекта - дынной мухи.

Ранее Росссельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника "в связи с увеличением числа выявлений карантинных для стран - членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, следующей из Республики Казахстан на территорию РФ".

3 октября Минсельхоз Казахстана уведомил, что в ответ направил письмо Россельхознадзору с просьбой предоставить факты о выявленных нарушениях.