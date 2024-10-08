Нефть рухнула после брифинга в Китае

Нефть марки Brent упала ниже $80 за баррель после того, как власти Китая завершили долгожданный брифинг во вторник без объявления новых мер стимулирования. Это вызвало на рынках сдержанные настроения, сообщает Bloomberg.

В результате Brent потеряла 2,2%, прервав пятидневное ралли. Китайские чиновники заявили, что уверены в достижении экономических целей в этом году, но отсутствие новых расходов разочаровало инвесторов.

При этом рынок нефти остается восприимчивым к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут ответных действий Израиля против Ирана после ракетного удара на прошлой неделе, который вызвал опасения по поводу полномасштабной войны.