Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против экономики Белоруссии

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС, введенным против Белоруссии 29 июня. Об этом со ссылкой на МИД этой европейской страны сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что указанные ограничения направлены на несколько секторов экономики постсоветского государства, включая торговлю, сферу услуг и транспорт, а «ряд мер санкционного режима против России распространяется и на Белоруссию».

В частности, речь идет о запрете транзита через территорию республики огнестрельного оружия, товаров и технологий двойного назначения и связанных с морским судоходством. Также запрет распространят на инвестиции в сфере энергетики, поставки предметов роскоши, импорт минеральных продуктов, сырой нефти, золота и алмазов.

Комментируя соответствующие шаги Евросоюза, в МИД Белоруссии ранее заявили, что «новые ограничительные меры — совершенно проходной этап». В свою очередь президент Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране смогли адаптироваться в условиях введенных Западом «фашистских и незаконных» санкций.