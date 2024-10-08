Названы условия для создания единой валюты БРИКС

Для создания единой валюты БРИКС и ее успешного функционирования в качестве альтернативы доллару требуется улучшенная финансовая и торговая интеграция. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов.

Появиться такая валюта может лишь в долгосрочной перспективе, отмечают специалисты. Ее внедрение начали поднимать в стране давно. В частности, власти выступали за то, чтобы единая валюта была обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.

По словам доцента НИУ ВШЭ Андрея Столярова, «в текущих условиях, при экономической гегемонии Китая и внутренних проблемах внутри группы, при небольшом товарообороте и разных уровнях вовлеченности в мировую торговлю такой инструмент вряд ли заинтересует всех участников».

Ранее исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая заявил, что БРИКС стоит задуматься о переходе на нейтральную валюту или цифровые финансовые активы (ЦФА). Вместе с тем он признал, что данный процесс не является простым.