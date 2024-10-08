СМИ: у США не хватает средств для борьбы с природными катастрофами

Atlantic: у США не хватает средств для борьбы с природными катастрофами
Соединённые Штаты испытывают большие финансовые проблемы, связанные с преодолением последствий природных бедствий, заявила журналист Зои Шлангер.
«Всякий раз стране удается свести концы с концами и найти дополнительные средства на помощь нуждающимся... Однако в какой-то момент расходы станут просто неподъёмными или превратятся в норму», — говорится в статье Atlantic.
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Кроме того, обозреватель добавила, что из-за серьёзных климатических изменений США грозят новые природные катаклизмы, на борьбу с которыми потребуются миллиарды долларов.
Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Майкл Джонсон заявил, что попытки США справиться с последствиями урагана провалились.
Также конгрессмен Пол Госар выразил мнение, что американская администрация бросила граждан во время урагана «Хелен».