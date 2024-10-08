Россиянам пообещали, что дефицита красной икры не будет

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил РБК, что дефицита красной икры на рынке не ожидается, несмотря на снижение объемов вылова лососевых.

По словам Панина, на рынке, наоборот, ожидается переизбыток икры благодаря высоким запасам с 2023 года. Россияне в среднем потребляют около 15 тысяч тонн икры в год. Сегодня на Дальнем Востоке добыто около 230 тысяч тонн лососевых. Таким образом, производство красной икры в 2024 году может составить 11,5 тысячи тонн.

«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — пояснил Панин.

До этого Панин сообщал «Известиям», что цены на красную икру в России к октябрю 2024 года выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, и к Новому году они могут подняться еще на 10%.

Основной причиной подорожания он назвал невысокий улов и повышенный спрос на фоне неудачного сезона.