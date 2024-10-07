ЦБ объявил о начале «монетной недели» в России

В Центробанке России заявил о начале «монетной недели» в стране.

Об этом финансовый регулятор написал на своём сайте.

Уточняется, что в рамках события до 20 октября по всей стране можно поменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги, при этом сделать это можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. Вместе с этим в отделениях финансовых учреждений монеты можно положить на счёт.

«В мероприятии примут участие около 4000 подразделений 159 банков и более 3500 торговых точек», — указали в ЦБ.

Отмечается, что в рамках весенней акции россияне принесли в банки более 31 млн монет.

Ранее сообщалось, что Центробанк России выпустил в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей.