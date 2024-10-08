Курсы доллара и евро поднялись до новых максимумов

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 9 октября. Доллар, евро и юань выросли до максимумов почти за год, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Доллар подорожал до 96,11 рубля — максимум с 21 октября 2023 года. Евро поднялся до 105,69 рубля, а юань, курс которого по-прежнему определяется в результате торгов на Мосбирже, — до 13,58 рубля.

До нового минимума с марта 2022 года опустился и индекс российских гособлигаций RGBI. С момента исторического максимума он снизился уже в полтора раза, а накануне пробил границу в 100 пунктов. В ходе торгов во вторник, 8 октября, он достиг 99,4 пункта.

Российская валюта падает в последние недели на фоне снижения поступлений долларов, евро и юаней от экспортеров. По оценке Центробанка, в сентябре чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров снизились к предыдущему месяцу на 30 процентов, до 8,3 миллиарда долларов.

Такая ситуация совпала с падением цен на нефть, который наблюдается в связи со слабым состоянием мировой экономики, а также растущей добычей в странах, не входящих в ОПЕК+.