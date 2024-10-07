Байден предложил Израилю компенсацию за отказ от ударов по Ирану

Администрация Байдена предложила Израилю «компенсационный пакет», если он воздержится от нанесения ударов по определенным целям в Иране в рамках возмездия за атаку Тегерана 1 октября, пишет JNS со ссылкой на израильскую телерадиокомпанию Kan News.

Американские чиновники предложили своим израильским коллегам «широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь», если определенные цели на территории Ирана не подвергнутся атаке, говорится в сообщении.

«Мы считаем Соединенные Штаты нашим союзником и всегда готовы выслушать их. В то же время мы сделаем все необходимое для защиты граждан Израиля и безопасности Израиля», — отметил израильский чиновник на канале Kan.

В среду министр обороны Израиля Йоав Галант должен отправиться в Соединенные Штаты со «срочным визитом», который будет включать встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и другими.

«Нам важно обсудить стратегическое сотрудничество между нашими странами и сотрудничество в области обороны в свете угроз, исходящих от Ирана и его сторонников», — сказал Галант в интервью Fox News в воскресенье вечером. «Мы сильны, когда мы едины, и я хочу убедиться в этом», — добавил министр обороны Израиля. «Израиль ответит на беспрецедентную иранскую атаку так, как мы выберем, в то время и в том месте, которые мы выберем», — сказал он, предупредив, что все остается в силе в плане возможных целей.

Высокопоставленный политический источник в Иерусалиме сообщил газете Israel Hayom в воскресенье вечером, что Израиль не заинтересован в затяжной войне на истощение с Исламской Республикой и что его ответ будет таким, «что заставит Иран пересмотреть свое желание вступить в затяжной конфликт».

Нефть вернулась к росту на торгах в понедельник. По состоянию на 11.19 мск. декабрьские фьючерсы на Brent торговались на отметке $79, прибавляя более 1% с начала дня.