Западные СМИ рассказали об успехах майнинга в РФ

Российская отрасль промышленного майнинга становится все более успешной. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, есть вероятность того, что Россия потеснит США с первого места в майнинге и международных платежах в криптовалюте. Это вызывает беспокойство у Запада, пишут авторы.

В публикации говорится, что международная система SWIFT объявила о планах запустить единую систему для трансграничных операций банков с цифровыми и фиатными валютами. В прошлом месяце президент РФ Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, дав зеленый свет первым шагам по законодательному регулированию в России, пишут авторы. В этой стране в прошлом году «намайнили биткоинов на сумму около $3,5 млрд», отмечает Bloomberg.

По словам Лорен Лин, директора по развитию бизнеса одной из крупнейших майнинговых компаний США Luxor Technologies, это может помочь России облегчить проблемы с платежами и обойти санкции.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что обязанность по разработке и ведению реестра майнеров будет возложена на Федеральную налоговую службу (ФНС). Депутат назвал данный шаг правильным и логичным. Он пояснил, что ФНС является одним из наиболее высокотехнологичных ведомств в стране.