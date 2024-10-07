Цена на российский госдолг упала до минимума

Индекс российских государственных облигаций RGBI в ходе торгов в понедельник, 7 октября, впервые с марта 2022 года опустился ниже 100 пунктов, до 99,91 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи.

С момента мирового экономического кризиса 2008 года на таких минимумах он находился только в конце 2014-го и начале 2015 годов, а также в марте 2022 года. На максимуме в 2020-м он превышал 150 пунктов.

Индекс отражает ценовую динамику облигаций федерального займа (ОФЗ). Его начальное значение в 2002 году составляло 100 пунктов, в дальнейшем, в зависимости от падения или роста цен на ОФЗ, он поднимался или опускался.

С мая 2023 года RGBI потерял уже пятую часть стоимости, а за последний месяц — пять пунктов. Такая динамика наблюдается на фоне пессимизма инвесторов относительно борьбы Центробанка с инфляцией и, соответственно, ожидания продолжительного периода высоких ключевых ставок, которые еще не дошли до максимума.

По оценке аналитиков Совкомбанка, к концу года ключевая ставка вырастет до 22 процентов, при этом в 2025 году не исключено дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, если ситуация будет разворачиваться не по плану регулятора.