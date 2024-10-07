Товары из Приморья будут продавать в Китае

Заместитель генерального директора «Мой бизнес» Леонид Канин анонсировал открытие в Китае торговых павильонов и складов для продажи приморских товаров на маркетплейсах, передает агентство «Прайм».

Как отмечается, павильоны должны появиться в городах Харбин и Далянь. Благодаря их открытию покупатели смогут посмотреть и оценить товар перед заказом оптовой партии. Кроме того, это компенсирует расходы на доставку продукции. Товары, представленные в павильонах, будут продаваться на популярных китайских маркетплейсах, чтобы увеличить объем продаж и расширить их географию.

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«Наши товары в Китае будут стоить практически столько же, сколько и в Приморье — это сделает их более конкурентоспособными», — отметил Канин.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства А2 сообщило, что отношение каждого третьего россиянина к китайским товарам за последние два года улучшилось. У 40% опрошенных отношение к продукции из КНР осталось прежним. Доля тех, кто стал относиться к таким товарам хуже, составила 14%. 12% затруднились ответить на вопрос.